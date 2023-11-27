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Ушаков: игнорирование интересов РФ стало причиной ситуации вокруг Украины

Ушаков: игнорирование интересов РФ стало причиной ситуации вокруг Украины

Игнорирование интересов РФ и упертость стран НАТО, которые отказались от предложенной системы безопасности в Европе, стали причинами сложившейся ситуации вокруг Украины, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

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