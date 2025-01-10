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Петербургский дневник

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Володин прибыл в Венесуэлу, чтобы представить Россию на инаугурации Мадуро

Володин прибыл в Венесуэлу, чтобы представить Россию на инаугурации Мадуро

Церемония состоится 10 января Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла, чтобы по поручению российского президента Владимира Путина представить Россию на инаугурации Николаса Мадуро, который был избран главой Венесуэлы на третий срок.

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