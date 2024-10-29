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Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине», потребовав перевода в Мордовию

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине», потребовав перевода в Мордовию

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отбывает пожизненный срок по делу об организации убийств.

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