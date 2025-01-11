Российские войска взяли под контроль Шевченко в ДНР

Успешное продвижение записали на свой счет подразделения группировки войск «Центр».фото: vk.com/milРоссийские военные заняли населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщает 11 января Минобороны РФ.
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