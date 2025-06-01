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Царьград

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Российские войска занимают новые позиции в Донецкой и Харьковской областях

Российские войска занимают новые позиции в Донецкой и Харьковской областях

Российские силы за неделю установили контроль над ключевыми улицами Часового Яра в Донецкой Народной Республике и расширили свои позиции возле Волчанска в Харьковской области.

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