Астраханские курсанты оправятся в заграничное плавание на фрегате «Паллада»

15 курсантов Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа, обучающихся по специальности «Судовождение», прибыли во Владивосток и заступили на первую вахту на борту учебного трёхмачтового судна «Паллада».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии