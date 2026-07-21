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Пункт-А

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Астраханские курсанты оправятся в заграничное плавание на фрегате «Паллада»

Астраханские курсанты оправятся в заграничное плавание на фрегате «Паллада»

15 курсантов Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа, обучающихся по специальности «Судовождение», прибыли во Владивосток и заступили на первую вахту на борту учебного трёхмачтового судна «Паллада».

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