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Царьград

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Украина в панике: Россия может освободить Донбасс без боя. Мнение Жданова

Украина в панике: Россия может освободить Донбасс без боя. Мнение Жданова

Эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может освободить Донбасс без боя – все дело в деньгах.Россия может установить контроль над всем Донбассом без боя.

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