Справедливость - есть! Отец расстрелял тех, кто убил его его ребенка в ДТП

Андрей Аверков

Сложно это... В России, в борьбе за справедливость, нужно оружие со сменными стволами... Ствол имеет свойство нагреваться и выходить из строя. Как пример: Обращение в УК, в районную прокуратуру, областную, Генеральную... И ответ: "Разобраться на месте". С кого начинать расстрел? И так по всем вопросам, доходил до Администрации Президента.