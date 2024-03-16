Медвежий угол
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Медвежий угол

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Справедливость - есть! Отец расстрелял тех, кто убил его его ребенка в ДТП

Справедливость - есть! Отец расстрелял тех, кто убил его его ребенка в ДТП

Расстрелянный 21-летний Владимир в Дагестане — сын экс-прокурора Кизляра Саркиса Григорьянца (первое фото).

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Комментарии
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Александр Зиборов
Подобную месть устраивают практически только представители южных народов. Может быть, русским взять пример с них?..
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1 час.
Андрей Аверков
Сложно это... В России, в борьбе за справедливость, нужно оружие со сменными стволами... Ствол имеет свойство нагреваться и выходить из строя. Как пример: Обращение в УК, в районную прокуратуру, областную, Генеральную... И ответ: &quot;Разобраться на месте&quot;. С кого начинать расстрел? И так по всем вопросам, доходил до Администрации Президента.
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50 мин.
Андрей Бедный
&quot;Пулеметы будут перегреваться...&quot;
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12 мин.

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