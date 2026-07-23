Смертельная месть: Минск предупредил Варшаву о готовящемся теракте против детей

Белорусские спецслужбы раскрыли план жестокого преступления на территории соседнего государства.Внешнеполитическое ведомство республики официально передало польской стороне оперативные данные о готовящемся нападении, жертвами которого должны были стать несовершеннолетние.
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