Блогеров могут обязать создавать курсы по стандартам образования

Российских блогеров могут обязать создавать свои курсы в соответствии со стандартами образования. Такую инициативу выдвинула первый заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает газета «Известия».
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