Отечественные управляемые артиллерийские снаряды в Спецоперации

В ходе Спецоперации российская ствольная артиллерия применяет управляемые снаряды нескольких типов. Эти боеприпасы позволяют повысить вероятность поражения цели, а также снижают расход боекомплекта на решение боевой задачи.
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