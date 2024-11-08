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Военное обозрение

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Отечественные управляемые артиллерийские снаряды в Спецоперации

Отечественные управляемые артиллерийские снаряды в Спецоперации

В ходе Спецоперации российская ствольная артиллерия применяет управляемые снаряды нескольких типов. Эти боеприпасы позволяют повысить вероятность поражения цели, а также снижают расход боекомплекта на решение боевой задачи.

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