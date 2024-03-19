Обманувших десятки пенсионеров мошенников осудили в Петрозаводске

Мошенники развели бурную деятельность под видом «Водоканала». Старикам они продавали фильтры вместо дорогих очистных систем В Петрозаводском городском суде вынесли приговор пятерым жуликам, обманывавшим пожилых горожан.
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