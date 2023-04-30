В первом раунде Кубка Стэнли состоится 3 седьмых матча. В прошлом году было 5

Они потребуются для выявления победителей в одной серии на Востоке и двух на Западе. Седьмые игры пройдут в парах «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» (в ночь на 2 мая по московскому времени), «Колорадо» – «Сиэтл» и «Бостон» – «Флорида» (обе – в ночь на 1 мая).