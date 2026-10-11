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Царьград

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Лерчек отказалась от прохождения полиграфа

Лерчек отказалась от прохождения полиграфа

Дело касается пропажи украшений на 14,5 млн рублей. Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не стала проходить проверку на детекторе лжи в рамках доследственной проверки.

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