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Мода и Шоу-бизнес

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Дочь культового актера родила от звезды Marvel

Дочь культового актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила третьего ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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