Дочь культового актера родила от звезды Marvel

Дочь культового актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила третьего ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).