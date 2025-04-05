Земля прошла порог критического ускорения: сутки стали короче, чем когда-либо

Наша планета Земля переживает необычный период: её вращение ускорилось до невиданных ранее темпов.Март 2025 года ознаменовался новым рекордом – 17 числа Земля совершила полный оборот вокруг своей оси на целых 1,72 миллисекунды быстрее, чем привычные нам 24 часа.