Girls Returning To HBO With New Episodes; Lena Dunham And More Original Cast Members Confirmed — Watch Announcement Video

Lena Dunham and the original cast of Girls are returning to HBO. Yes, really! Here's everything (and everyone) we know about the show's unexpected return.
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