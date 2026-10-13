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Girls Returning To HBO With New Episodes; Lena Dunham And More Original Cast Members Confirmed — Watch Announcement Video

Girls Returning To HBO With New Episodes; Lena Dunham And More Original Cast Members Confirmed — Watch Announcement Video

Lena Dunham and the original cast of Girls are returning to HBO. Yes, really! Here's everything (and everyone) we know about the show's unexpected return.

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