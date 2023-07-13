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Ученые выяснили, в каком возрасте щенки вызывают наибольшее умиление

Ученые выяснили, в каком возрасте щенки вызывают наибольшее умиление

Вы никогда не задумывались о том, почему маленькие щеночки такие милые, а собаки постарше уже не кажутся такими привлекательными? Американские ученые вплотную занялись этим вопросом и выяснили, в каком возрасте щенки вызывают наибольшее умиление.

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