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Компания «ЮВ и С» получила от правительства ХМАО еще один миллиардный контракт на ремонт дорог

Компания «ЮВ и С» получила от правительства ХМАО еще один миллиардный контракт на ремонт дорог

Компания «ЮВ и С» получила еще один контракт от правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Речь идет о выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым (до границы ХМАО).

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