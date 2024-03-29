В России идет возврат в собственность государства незаконно приватизированных предприятий Николай Петров Как сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов (на фото), в собственность государства возвращены ряд предприятий Военно-промышленного комплекса.
Возвращаем украденное
Комментарии
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Александр Симаков
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23 час.
Лш
Лариса шумбасова
наконец-то осознали , что предприятия стратегического направления не могут быть в частных руках !!! Бизнесмены у нас бессовестные дешевки - продавали и продают американцам все , за гроши причем !!! Все надеются , что их там приласкают и пригреют . А продают ведь то , что принадлежит народу , богатеют и наглеют !!!
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12 час.
Людмила Фирстова
Лариса, прочитайте, пожалуйста, статью полностью
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2 час.
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