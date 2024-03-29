Возвращаем украденное

Лш

Лариса шумбасова

наконец-то осознали , что предприятия стратегического направления не могут быть в частных руках !!! Бизнесмены у нас бессовестные дешевки - продавали и продают американцам все , за гроши причем !!! Все надеются , что их там приласкают и пригреют . А продают ведь то , что принадлежит народу , богатеют и наглеют !!!