Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Возвращаем украденное

Возвращаем украденное

В России идет возврат в собственность государства незаконно приватизированных предприятий Николай Петров Как сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов (на фото), в собственность государства возвращены ряд предприятий Военно-промышленного комплекса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Вы почаще заходите на сайт, у нас статьи - только о хорошем! 😜
Ответить
23 час.
Лш
Лариса шумбасова
наконец-то осознали , что предприятия стратегического направления не могут быть в частных руках !!! Бизнесмены у нас бессовестные дешевки - продавали и продают американцам все , за гроши причем !!! Все надеются , что их там приласкают и пригреют . А продают ведь то , что принадлежит народу , богатеют и наглеют !!!
Ответить
12 час.
Людмила Фирстова
Лариса, прочитайте, пожалуйста, статью полностью
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх