Тим Цзю уступил американцу Фундоре и потерпел первое поражение в карьере

Российско-австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константина Цзю, потерпел первое поражение в своей карьере, проиграв представителю США Себастьяну Фундоре в главном поединке на вечере бокса.
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