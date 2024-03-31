Тим Цзю уступил американцу Фундоре и потерпел первое поражение в карьере

Российско-австралийский боксер Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой полусредней весовой категории Константина Цзю, потерпел первое поражение в своей карьере, проиграв представителю США Себастьяну Фундоре в главном поединке на вечере бокса.