NI: провал атаки ВСУ на Курскую область станет финальным ударом для Зеленского

Такое заявление сделал Роберт Инглиш - бывший аналитик Пентагона. Он подчеркнул, что украинское общество считает, что Зеленский провалил обе предыдущие крупные компании, в связи с этим неудача на Курщине может стать фатальной.
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