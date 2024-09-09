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Курские новости

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NI: провал атаки ВСУ на Курскую область станет финальным ударом для Зеленского

NI: провал атаки ВСУ на Курскую область станет финальным ударом для Зеленского

Такое заявление сделал Роберт Инглиш - бывший аналитик Пентагона. Он подчеркнул, что украинское общество считает, что Зеленский провалил обе предыдущие крупные компании, в связи с этим неудача на Курщине может стать фатальной.

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