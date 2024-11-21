В Госдуме предупредили Запад о последствиях нападения на Белоруссию

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Нападение на Белоруссию будет приравнено к удару по авангарду национальной обороны России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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