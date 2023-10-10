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Закон, порядок, государство

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В регионах Дальнего Востока под надзором прокуратуры обеспечена подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду

В регионах Дальнего Востока под надзором прокуратуры обеспечена подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду

В результате вмешательства прокуратуры в регионах приняты меры по своевременному ремонту объектов ЖКХ, формированию нормативного запаса топлива, установке резервных источников электроэнергии котельных, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.

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