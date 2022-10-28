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Читатели Daily Mail призвали поставить США на место после слов Путина о Западе

Читатели Daily Mail призвали поставить США на место после слов Путина о Западе

Вашингтон и всех западных политиков необходимо поставить на место. Так читатели Daily Mail отреагировали на выступление российского лидера Владимира Путина на «Валдае».

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