Журнал «Профиль»

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WP: республиканцы в Конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов РФ

WP: республиканцы в Конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов РФ

Группа американских конгрессменов от Республиканской партии США отказалась поддержать внесение в оборонный бюджет на 2023 финансовый год нормы, которая позволила бы Соединённым Штатам переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян.

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