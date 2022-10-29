WP: республиканцы в Конгрессе выступили против передачи Киеву доходов с активов РФ

Группа американских конгрессменов от Республиканской партии США отказалась поддержать внесение в оборонный бюджет на 2023 финансовый год нормы, которая позволила бы Соединённым Штатам переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян.
Группа американских конгрессменов от Республиканской партии США отказалась поддержать внесение в оборонный бюджет на 2023 финансовый год нормы, которая позволила бы Соединённым Штатам переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян.
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