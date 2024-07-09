Когда жара ослабеет: синоптики обещают проливные дожди и шквалистый ветер на части территории Кубани

Когда жара ослабеет: синоптики обещают проливные дожди и шквалистый ветер на части территории КубаниСиноптики обещают на Кубани долгожданные дожди, которые, возможно, хотя бы немного смогут ослабить африканскую жару.
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