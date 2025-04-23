Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для завершения конфликта на Украине от киевских властей требуется полностью вывести из новых регионов России весь воинский контингент.
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