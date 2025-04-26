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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дастин Порье: «Просил UFC организовать бой с Гейджи»

«Я просил UFC организовать бой с Джастином Гейджи, мне хотелось завершить трилогию с ним. Но они захотели сделать бой c Холлоуэем.

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