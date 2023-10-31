Спортсмен из Иркутской области победил на турнире по вольной борьбе на призы Семёнова

Спортсмен из Усть-Ордынского Бурятского округа, мастер спорта России Константин Топшиноев стал победителем международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семенова, который 29 октября завершился в Нефтеюганске, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.