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Газета.ру

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Анатолий Попов: объем торгов криптовалютой в России не превысит 4 трлн рублей в первый год

Анатолий Попов: объем торгов криптовалютой в России не превысит 4 трлн рублей в первый год

Объемы торгов криптовалютами в России в первый год не превысят 4 трлн рублей, а к 2029 году они составят около 7,5 трлн рублей, сообщил в интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.

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