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Атомная ракетная подводная лодка США типа "Огайо" прибыла на Ближний Восток

Атомная ракетная подводная лодка США типа "Огайо" прибыла на Ближний Восток

Американская стратегическая атомная ракетная подводная лодка типа "Огайо" прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на страницу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

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