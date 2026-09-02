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Теннисист из России Рублев уступил Мерида-Агилару во втором круге US Open

Теннисист из России Рублев уступил Мерида-Агилару во втором круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Даниэлю Мерида-Агилару во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).

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