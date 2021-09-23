Кабачки и макароны! Быстрый и вкусный обед для всей семьи! Рецепт за 10 минут!

Видео доступно по ссылке на первоисточник Вся семья будет без ума от этого рецепта кабачков! Очень быстрый и легкий рецепт! 10 минут работы и готово обед! Это простой рецепт запеканки из кабачков! Вот увидите, вам предложат приготовить этот замечательный рецепт кабачка! Запеканка по этому рецепту получается очень нежной и ароматной! Кабачки придают этому блюду незабываемый вкус! Приготовьте запеканку из кабачков, и ваш обед будет потрясающим! Я готовлю эту овощную запеканку, когда нет времени и хочется чего-нибудь вкусненького! Рецепт и ингредиенты: 800 мл воды для макарон.