Бастрыкин поручил наградить очевидцев, спасавших людей из упавшего в реку автобуса в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые приняли участие в спасении пассажиров автобуса, упавшего в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга.
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