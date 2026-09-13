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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев: «Рахмонова, Пратеса и Моралеса ставлю на один уровень. Амосова не считаю опасным соперником»

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что не считает Ярослава Амосова опасным соперником. – По навыкам ты ставишь Шавката Рахмонова выше Пратеса и  Моралеса ? – Я, если честно, ставлю их на один уровень.

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