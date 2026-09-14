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ТАСС

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Машков дал старт проекту по восстановлению яблоневого сада Чехова

Машков дал старт проекту по восстановлению яблоневого сада Чехова

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Мелихово" запускает проект "Чехов сад: 4.0" по восстановлению исторического облика яблоневого сада, расположенного на территории усадьбы А.

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