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ИА Регнум

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Польша направит военных для усиления погранслужбы на границе с Украиной

Польша направит военных для усиления погранслужбы на границе с Украиной

Польша поддержит пограничную стражу на участке границы с Украиной, направив на помощь военнослужащих.

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