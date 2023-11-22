Появится ли "выделенка" для автобусов на путепроводе в Барнауле после реконструкции

В мэрии города пояснили, как будут ездить по новенькому мосту на Новом рынке Выделенных полос для общественного транспорта не будет на путепроводе в районе Нового рынка после завершения всех работ в ноябре.
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