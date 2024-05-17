Пряталась от семьи в полиции: что случилось с чеченской девушкой Лией Заурбековой

19-летняя девушка из Чечни не ахотела возвращаться в семью и искала защиты у столичной полиции. Рассказываем, чем закончилась историяВ Москве один из отделов полиции осадила группа чеченцев, которые требовали выдать им свою 19-летнюю родственницу.