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Нижегородская правда

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Стало известно, когда возобновится движение трамваев на улице Надежды Сусловой

Стало известно, когда возобновится движение трамваев на улице Надежды Сусловой

Движение трамваев на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде планируется возобновить до конца сентября.

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