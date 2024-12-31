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Верховный шаман России дал неожиданное предсказание на 2025 год

Верховный шаман России дал неожиданное предсказание на 2025 год

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, возглавляющий кызылскую религиозную организацию шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя"), заявил, что в 2025 году Россию ждет хороший урожай, а природные катаклизмы обойдут страну стороной .

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