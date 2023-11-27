Пассажирский автобус №27 улетел в кювет под Новосибирском

Последствия утренней аварии увидели автомобилисты на оживленной трассе в пригороде Новосибирска. Как сообщают подписчики паблика АСТ-54, столкновение седана и ПАЗа произошло в районе поселка Озерный, рядом с пересечением Краснояровского шоссе и Северного объезда.
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