Пассажирский автобус №27 улетел в кювет под Новосибирском

Последствия утренней аварии увидели автомобилисты на оживленной трассе в пригороде Новосибирска. Как сообщают подписчики паблика АСТ-54, столкновение седана и ПАЗа произошло в районе поселка Озерный, рядом с пересечением Краснояровского шоссе и Северного объезда.