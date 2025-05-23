Молитва или замолвление это инструмент для связи с Богами и Предками. Наши Предки славили Богов, но ничего у них не просили.
ОТЧЕ НАШ
Комментарии
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Юрий Селиванов
Благодарю за Ваш труд и слова доносимые до нас. Слава богам нашим.
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14 час.
Владимир Плотников
Хрень какая-то. Когда написать надо, а нечего, начинают придумывать. И всё это ради денег. Вот и придумывают разные мерзости. Люди без чести и совести.
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13 час.
Галина Илатовская
Бог не может ввести в искушение. Правильно говорить - и не дай ввести нас в искушение
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10 час.
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