Юрий Селиванов Благодарю за Ваш труд и слова доносимые до нас. Слава богам нашим.

Владимир Плотников Хрень какая-то. Когда написать надо, а нечего, начинают придумывать. И всё это ради денег. Вот и придумывают разные мерзости. Люди без чести и совести.