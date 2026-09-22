Рубио: США готовы делать все возможное для прекращения украинского конфликта

США готовы делать все возможное для прекращения украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.
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