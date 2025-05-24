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Орнитологи обнаружили рекордное количество пластика в желудке птенца буревестника 

Орнитологи обнаружили рекордное количество пластика в желудке птенца буревестника 

Пластиковые отходы и другой мусор, извлеченный из желудка тонкоклювого буревестника / © Neal Haddaway По информации британской газеты Daily Mail, ученые провели осмотр случайно пойманной птицы и выявили ужасающий факт: пятую часть ее массы составляет пластик, из-за которого буревестник буквально «трещит и хрустит».

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