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Царьград

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Пассажиры рейса из Германии в Норвегию провели восемь часов в небе

Пассажиры рейса из Германии в Норвегию провели восемь часов в небе

Из-за неблагоприятных погодных условий, а именно сильного ветра, посадка оказалась невозможной, и воздушное судно было направлено в Финляндию.

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