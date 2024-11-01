Евангелие от Дарвина

SI

Sergey Ivanov

Оно- то, конечно, верно. Эволюцию еще никому не удалось отменить. А те, кто пытался эо сделать- вымерли. Плохо то, что вымирает русский народ. А вместе с ним- и великая русская культура, русский язык, русская наука... А взамен на опустевшую землю придут таджикские дикари. Автор! Это- тоже эволюция? Когда на смену цивилизованному и разносторонне образованному русскому человеку приходит дикарь с каменным топором? Или это все же называется как- то по- другому? А не вспомнить ли нам, что мы- не просто HOMO, а еще и SAPIENS? И что ум человеку дан природой как раз для того, чтобы изменять законы природы, подстраивая их под себя. Даже, если это такой основной закон эволюции, каким является закон продолжения рода... И тогда мы вдруг осознаем, что этот биологический закон продолжения рода пришел в противоречие с законами исторического развития общества. В самом деле: Биологическое созревание экземпляра Homo Sapiens достигается к 16 годам. А вот социальное- к 40. И как быть? Получить потомство от биологически активных производителей, но абсолютно незрелых социально- или дождаться социального созревания, к которому прилагается угасающий инстинкт размножения? Может быть, все- таки применим этот дар природы- мозг? И подумаем, как можно социально обеспечить молодых, но незрелых людей. Притом так, чтобы дать им возможность, кроме подмывания обкакавшегося младенца, еще и возможность совершенствоваться социально? Учиться. Получить специальность. Наконец, просто стать зрелым человеком. А пока я с грустью вижу, как идет постепенное замещение русского народа азиатскими дикарями....