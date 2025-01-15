Дорожный комитет Ленобласти показал, как идет установка временного моста через реку Саба

Он будет готов до начала посевного сезона В Лужском районе Ленинградской области идет установка временного моста в рамках капитального ремонта моста через реку Сабу, расположенного на региональной дороге между Толмачево и трассой А-180 «Нарва».
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