Bloomberg: Маск может превратиться во влиятельного друга Си Цзиньпина

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск может стать "влиятельным другом" председателя КНР Си Цзиньпина, если республиканец Дональд Трамп одержит победу на предстоящих президентских выборах в США.
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